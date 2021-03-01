Відома британська модель Демі Роуз захопила 16-мільйонну аудиторію новим провокативним фото. Зірка позувала у ванній кімнаті у відвертому топі та високих трусиках. У кадрі вона засвітила апетитні сідниці та пишні груди.

Вже кілька місяців модель перебуває на відпочинку на острові Ібіца. Якщо раніше вона демонструвала фантастичне тіло на тлі мальовничих пейзажів, то тепер все частіше проводить зйомки у віллі на березі моря. Цього разу локацією для фотосесії стала ванна кімната.

До теми Прикрила груди руками: Кім Кардашян розбурхала мережу оголеним тілом – фото 18+

Фото Демі Роуз у відвертій білизні

Для зйомки знаменитість підібрала комплект білизни ніжно-блакитного кольору. Вона позувала в короткому топі з ґудзиками в зоні декольте, які зумисне розстебнула, показавши пишні груди, та пікантних стрингах. Довге волосся Демі Роуз розпустила, зібравши передні пасма у крихітні хвостики. Милі риси обличчя зірка підкреслила легким макіяжем з чорними стрілками та сяючою помадою персикового кольору.

У ванній кімнаті Демі Роуз звабливо вигнулась перед дзеркалом. Вона показала сексуальне тіло з найвигідніших ракурсів, захопивши публіку як апетитними сідницями, так і великим бюстом.

Спокусливі образи Демі Роуз: