Демі Роуз похизувалась апетитними сідницями у відвертій білизні: зухвале фото
Відома британська модель Демі Роуз захопила 16-мільйонну аудиторію новим провокативним фото. Зірка позувала у ванній кімнаті у відвертому топі та високих трусиках. У кадрі вона засвітила апетитні сідниці та пишні груди.
Джерело:інстаграм Демі Роуз
Вже кілька місяців модель перебуває на відпочинку на острові Ібіца. Якщо раніше вона демонструвала фантастичне тіло на тлі мальовничих пейзажів, то тепер все частіше проводить зйомки у віллі на березі моря. Цього разу локацією для фотосесії стала ванна кімната.
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Фото Демі Роуз у відвертій білизні
Для зйомки знаменитість підібрала комплект білизни ніжно-блакитного кольору. Вона позувала в короткому топі з ґудзиками в зоні декольте, які зумисне розстебнула, показавши пишні груди, та пікантних стрингах. Довге волосся Демі Роуз розпустила, зібравши передні пасма у крихітні хвостики. Милі риси обличчя зірка підкреслила легким макіяжем з чорними стрілками та сяючою помадою персикового кольору.
У ванній кімнаті Демі Роуз звабливо вигнулась перед дзеркалом. Вона показала сексуальне тіло з найвигідніших ракурсів, захопивши публіку як апетитними сідницями, так і великим бюстом.
Спокусливі образи Демі Роуз:
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модель хизувалась пишними грудьми в крихітному бікіні;
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зірка позувала повністю оголена і в пелюстках троянд;
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блогерка влаштовувала зйомку в корсеті та без білизни.
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