Деми Роуз показала пышную грудь в крошечном бикини: соблазнительное фото
Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников. Звезда поразила новым эротическим фото, где позирует в крохотном бикини.
Источник:инстаграм Деми Роуз
Игривая британка Деми Роуз поразила откровенностью свою 16-миллионную аудиторию подписчиков, которая увеличивается каждый день.
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Деми Роуз в бикини
Успешная модель устроила новую эротическую фотосъемку на Ибице. Она предстала перед камерой в чрезвычайно соблазнительной позе, заводя сеть.
Деми Роуз примеряла яркий розово-оранжевый купальник с принтом на тонких бретелях. Он едва прикрывал пышные прелести модели, обнажая ее грудь и аппетитные бедра. Соблазнительный образ звезда дополнила массивными серьгами-кольцами и тонкой цепочкой на шее с подвеской.
Длинные волосы модель распустила и уложила голливудскими волнами. Деми Роуз сделала на лице роскошный макияж, что довершил пикантный look. Она подчеркнула глаза черными тонкими стрелками и накрасила губы нюдовой матовой помадой.
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