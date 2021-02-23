Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников. Звезда поразила новым эротическим фото, где позирует в крохотном бикини.

Игривая британка Деми Роуз поразила откровенностью свою 16-миллионную аудиторию подписчиков, которая увеличивается каждый день.

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Деми Роуз в бикини

Успешная модель устроила новую эротическую фотосъемку на Ибице. Она предстала перед камерой в чрезвычайно соблазнительной позе, заводя сеть.

Деми Роуз примеряла яркий розово-оранжевый купальник с принтом на тонких бретелях. Он едва прикрывал пышные прелести модели, обнажая ее грудь и аппетитные бедра. Соблазнительный образ звезда дополнила массивными серьгами-кольцами и тонкой цепочкой на шее с подвеской.

Длинные волосы модель распустила и уложила голливудскими волнами. Деми Роуз сделала на лице роскошный макияж, что довершил пикантный look. Она подчеркнула глаза черными тонкими стрелками и накрасила губы нюдовой матовой помадой.

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