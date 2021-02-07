Сексапильная британская модель Деми Роуз не прекращает радовать аудиторию откровенными кадрами. На этот раз она предстала перед камерой в мини-юбке, топе без белья и корсете.

Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает заводить 15-миллионную аудиторию в инстаграме. На днях она порадовала поклонников очередной серией жарких фотографий.

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Деми Роуз в откровенном образе

Новые фото сексуальная британка сделала на Ибице, где часто отдыхает и занимается моделингом. Для эротической фотосъемки Деми Роуз позировала перед камерой на природе на фоне деревьев.

Модель предстала перед объективом в белом топе без бюстгальтера, что подчеркнуло ее пышную грудь. Очень короткая юбка в тон позволила Деми похвастаться аппетитными бедрами. А розовый корсет сделал акцент на тонкой талии британской звезды.

Жаркий образ Деми Роуз дополнила розовой сумочкой, массивными серьгами-кольцами и тонкой цепочкой с подвеской. Британка связала волосы сзади, выпустив несколько волнистых прядей. Look сексуальная модель завершила своим фирменным макияжем. Она подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила персиковым блеском.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз