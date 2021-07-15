Дашу Квиткову с сыном выписали из роддома: трогательные фото
Источник:"Факты ICTV"
Утром, 13 июля, Даша Квиткова и Никита Добрынин впервые стали родителями. У них родился сын Лев. Через два дня блогера выписали из роддома. Как это было, смотрите ниже.
23-летняя Даша Квиткова рожала в частном роддоме столицы, где появились на свет дети Джамалы, Наталки Карпы, Светланы Тарабаровой и других звезд. Девушка неоднократно заявляла, что дома чувствует себя куда комфортнее, чем в клинике. Вероятно, именно поэтому она с сыном так быстро вернулась в загородное поместье.
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В отличие от Екатерины Репяховой и Виктора Павлика, которые отказались от прессы на выписке из роддома, Даша Квиткова и Никита Добрынин пообщались с журналистами. Пару встретили в заведении вместе с малышом Львом. Впоследствии семья вышла во двор и позировала возле фотозоны.
Даша Квиткова для выписки выбрала длинное белое платье с черным гороховым принтом на тонких бретелях. Она уложила волосы нежными локонами и сделала легкий макияж. Никита Добрынин предстал в белой рубашке и синих брюках.
В интервью телеведущий отметил, что будет воспитывать сына самостоятельным, однако он с Дашей даст ему любовь и заботу, которую, возможно, не получил в детстве сам. Блогер рассказала, что имеет очень высокий болевой порог, поэтому имела силы снимать тикток в перерывах между потугами. Также она отнеслась к родам положительно, а не настраивала себя на боль или страдания.
Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Скриншот из ютуба "Фактов ICTV"
Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Скриншот из ютуба "Фактов ICTV"
Что известно о родах Даши Квитковой
- В конце июня у блогера были тренировочные схватки, после тяжелого дня ей показалось, что она рожает. Они с Никитой Добрыниным даже хотели ехать в роддом, но все обошлось.
- Из-за вероятности родить в любой момент и плохого самочувствия девушка отменила празднование дня рождения, которое должна была бы провести с друзьями в новом загородном доме.
- Роды у Даши Квитковой начались вечером 12 июля, а уже в 9:51 они с Добрыниным стали родителями мальчика.
- Супруги сразу показал лицо сына, а его имя рассекретило позже. Первенца назвали Львом, ведь именно после поездки во Львов блогер поняла, что беременна.
- Герой "Холостяка" рыдал от счастья, когда впервые увидел сына, а день его рождения назвал самым счастливым днем в своей жизни.