23-летняя Даша Квиткова рожала в частном роддоме столицы, где появились на свет дети Джамалы, Наталки Карпы, Светланы Тарабаровой и других звезд. Девушка неоднократно заявляла, что дома чувствует себя куда комфортнее, чем в клинике. Вероятно, именно поэтому она с сыном так быстро вернулась в загородное поместье.

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В отличие от Екатерины Репяховой и Виктора Павлика, которые отказались от прессы на выписке из роддома, Даша Квиткова и Никита Добрынин пообщались с журналистами. Пару встретили в заведении вместе с малышом Львом. Впоследствии семья вышла во двор и позировала возле фотозоны.

Даша Квиткова для выписки выбрала длинное белое платье с черным гороховым принтом на тонких бретелях. Она уложила волосы нежными локонами и сделала легкий макияж. Никита Добрынин предстал в белой рубашке и синих брюках.

В интервью телеведущий отметил, что будет воспитывать сына самостоятельным, однако он с Дашей даст ему любовь и заботу, которую, возможно, не получил в детстве сам. Блогер рассказала, что имеет очень высокий болевой порог, поэтому имела силы снимать тикток в перерывах между потугами. Также она отнеслась к родам положительно, а не настраивала себя на боль или страдания.



Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Скриншот из ютуба "Фактов ICTV"



Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Скриншот из ютуба "Фактов ICTV"

Что известно о родах Даши Квитковой