Даша поделилась радостной новостью с подписчиками на личной странице в инстаграме. Фолловеры, как и она, нетерпеливо ждут пополнения в звездной семье.

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У Даши Квитковой начались роды

Блогер поделилась, что 12 июля в 23:00 отошли воды. После этого муж сразу отвез ее в роддом. По дороге она успела написать то, что происходило именно в тот особый момент в жизни.

У нас очень пунктуальный мальчик. Мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Летим на самую главную встречу в нашей жизни,

– написала Квиткова.

В публикации она также распространила несколько чрезвычайно нежных кадров, которые сделала во время беременности.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Напомним, ранее Даша рассказывала, что врачи прогнозировали роды на 13 июля. Девушка нетерпеливо хотела родить сына, поскольку ей каждый день становилось все труднее носить себя.