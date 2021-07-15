23-річна Даша Квіткова народжувала у приватному пологовому будинку столиці, де з'явилися на світ діти Джамали, Наталки Карпи, Світлани Тарабарової та інших зірок. Дівчина неодноразово заявляла, що вдома почувається куди комфортніше, ніж в клініці. Ймовірно, саме тому вона з сином так швидко повернулася в заміський маєток.

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На відміну від Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка, які відмовилися від преси на виписці з пологового, Даша Квіткова та Нікіта Добринін поспілкувалися з журналістами. Пару зустріли у закладі разом з малюком Левом. Згодом сім'я вийшла на подвір'я та позувала біля фотозони.

Даша Квіткова для виписки обрала довгу білу сукню з чорним гороховим принтом на тонких бретелях. Вона вклала волосся ніжними локонами та зробила легкий макіяж. Нікіта Добринін постав у білій сорочці та синіх штанах.

В інтерв'ю телеведучий зауважив, що буде виховувати сина самостійним, однак він з Дашею дасть йому любов та турботу, яку, можливо, не отримав у дитинстві сам. Блогерка натомість розповіла, що має дуже високий больовий поріг, тому мала сили знімати тікток у перервах між потугами. Також вона поставилась до пологів позитивно, а не налаштовувала себе на біль чи страждання.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Скриншот з ютубу "Фактів ICTV"



Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Скриншот з ютубу "Фактів ICTV"

Що відомо про пологи Даші Квіткової