Крутой опыт, – Даша Квиткова призналась, пошла ли бы снова на шоу "Холостяк"
Источник:Даша Цветкова
Блоггерша Даша Квиткова недавно разошлась с Никитой Добрыниным, которого встретила на шоу "Холостяк-9". И хотя девушка тогда победила на проекте, теперь не готова снова испытывать эти ощущения.
После разрыва с Никитой Добрыниным блоггершу засыпали вопросами об отношениях в Instagram-Stories. Среди прочего, Даша Квиткова ответила и на то, хотела бы она снова принять участие в шоу "Холостяк" или же "Холостячка".
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Ответила на это девушка довольно категорично и заявила, что не хочет повторять опыт участия в шоу "Холостяк".
Как опыт – да, круто. Но, честно, я больше не хочу, чтобы выбирали между мной и другими вариантами. Я – стопроцентное да. А вот эти качели мне не интересны больше,
– заявила Квиткова.
Пошла бы Даша Квиткова на "Холостячку"? Блогерша заверила, что формат женской версии шоу ей тоже не интересен. "По поводу "Холостячки", то тоже нет. Потому что они просто не найдут столько мужчин, которые бы меня действительно заинтересовали и вывезли меня", – пошутила Квиткова.
Подписчики также поинтересовались, ушла бы Даша на шоу "СуперМама", ведь она вместе с Никитой воспитывает годовалого сына Льва.
"СуперМама – нет, потому что я не хочу никому и ничего доказывать. Мне не нужно самоутверждаться. Я не идеальна и не хочу ею быть. Просто знаю, что для своего сына я самая лучшая и мне этого достаточно", – подытожила Квиткова.
Даша Квиткова об участии в шоу "Холостяк" / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Что известно о разрыве Даши Квитковой с Никитой Добрыниным: коротко
- В январе в интервью Маше Ефросининой блоггерша заявила, что около двух недель уже не живет вместе с Никитой Добрыниным. Интересно, что Даша не думает, что их супружеские отношения смогут восстановиться.
- О причинах ни Даша, ни Никита не говорят. Но инфлюэнсерша говорила, что отношения делали им обоим больно. В то время как Добрынин подчеркивал, что не изменял жену. Он дал понять, что был верен.
- В то же время Даше пришлось опровергать упреки, что якобы она ушла от Добрынина, что решение разойтись приняла сама. По ее словам, они избрали "строить здоровые отношения родителей, которым отдельно гораздо легче, чем вместе".
- Добавим, что Даша и Никита продолжают вместе воспитывать сына Льва. Они находятся в хороших родительских отношениях, общаются и имеют возможность все равно проводить время с малышом.