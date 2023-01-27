24-летняя Даша Квиткова лаконично высказалась о разрыве с Никитой Добрыниным и не стала выносить личные проблемы на публику. Они разошлись по-хорошему и продолжают общаться ради сына Льва. Именно поэтому фоловеры придумывают разные версии расставания и в основном обвиняют девушку.

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Квиткова ответила на упреки, что бросила Добрынина

Квиткова сдержанно ответила на хейт и подтвердила, что рассказала не всю правду, потому что "не расходятся люди, когда в отношениях все хорошо". Однако скандальных деталей от нее не будет.

Я не назвала все как есть, да и не хочу. Ибо уважаю свой выбор. Поэтому я готова была к тому, что возьму на себя ответственность и останусь плохим человеком, который бросил хорошего мужа и обесценил нашу семью,

– прокомментировала Даша Квиткова.

Блогерша написала, что "не святая, со своими приколами", но в разрыве виноваты оба – и она, и Никита Добрынин. Квиткова лишь оговорилась, что вместе им было тяжело и больно.

"Пока кто выбирает быть в отношениях, где им больно, где есть абьюз или еще что-то, мы выбрали другой путь. И он наш, нам с этим жить. У нас родился замечательный, невероятный сын. Ради него и стоит строить здоровые отношения родителей. Родителей, которым отдельно гораздо легче, чем вместе, и не больно", – подчеркнула блогерша.

Даша Квиткова о разрыве с Никитой Добрыниным / Фото с инстаграм-сторис

Даша Квиткова о разрыве с Никитой Добрыниным / Фото с инстаграм-сторис