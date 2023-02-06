В интервью 24 Каналу Катя откровенно призналась, огорчила ли ее новость о разрыве отношений Квитковой и Добрынина и не отчаялась ли после этого в реалити-шоу.

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Катя Лозовицкая о разрыве Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Катя призналась, что для нее Даша и Никита являлись примером здоровых, взрослых, сознательных отношений. Девушка следила за страницами влюбленных в инстаграмме, вдохновлялась их союзом. И очень расстроилась, когда узнала, что они разошлись.

Однако девушка отметила, что это жизнь, пары расходятся так же как и после проекта "Холостяк". На это есть разные причины и это абсолютно нормально. Поэтому развод Квитковой и Добрынина Катя никак не связывает с проектом.

В проекте меня это никак не разочаровало. Они были вместе уже очень долго, и то, что они смогли построить семью после проекта, родить ребенка и жить счастливо – это показывает лишь то, что на проекте можно встретить своего человека. Конечно, это момент удачи, однако возможность есть, все зависит только от людей,

– сказала Лозовицкая.

Полное интервью с Екатериной Лозовицкой читайте в рамках проекта "Интервью24".