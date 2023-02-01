Расставание Никиты Добрынина и Даши Квитковой поразило инстаграм-сообщество, ведь никто из них даже не намекал на проблемы в браке, для подписчиков все произошло внезапно. Поэтому сейчас роится множество слухов вокруг их разрыва. Шоумен ответил на некоторые из них – изменил ли, поднимал ли руку на жену.

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Изменял ли Добрынин Квитковой

В инстаграм-сторис Добрынина спросили, было ли такое, что он изменял любимой, намекая, очевидно, на Квиткову. Он не ответил прямо, но дал понять, что был верен.

Понимаю, если о подобном часто пишут, это распространенная история некоторых отношений, как и поднимать руку. Жаль, что вы это выносили, терпели. Любите и цените себя,

– написал Никита Добрынин.

Никита Добрынин об изменах / Фото с инстаграм-сторис

Также возник вопрос, поднимал ли он руку на женщину. Ведущий ответил, что это неприемлемо и вспомнил франковских блогеров, которые организовывали пьяные вечеринки, где накачивали девушек снотворным, обижали их и выкладывали все это в сеть.

"Конечно, не было. Никто не имеет права этого делать. Надеюсь, что и с ситуацией с парнями, которые издевались над девушками, сейчас полиция быстро разберется", – отреагировал Никита Добрынин.

Никита Добрынин об изменах / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, единственный комментарий, который Никита Добрынин дал по поводу расставания с Дашей Квитковой, это: "Быть сейчас отдельно – это наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно".

Зато Даша Квиткова более болтлива. Блогерша заявилась, что сходиться с Добрыниным не будет: "Пока нет шансов, каждый живет свою жизнь". Однако жалеть ее не надо, потому что чувствует себя она "свободно, мощно, сильно, не страдает". Девушка также ответила на упреки, что это она бросила мужа. "Пока кто выбирает быть в отношениях, где им больно, где есть абьюз или еще что-то, мы выбрали другой путь. И он наш, нам с этим жить", – комментировала Квиткова.