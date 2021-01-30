Звездные супруги блогера Даши Квитковой и телеведущего Никиты Добрынина отдыхают на солнечных Мальдивах. Для зимнего отпуска пара выбрала именно этот райский уголок планеты и оттуда радует поклонников невероятно красивым контентом.

Источник: инстаграм Даши Квитковой

Влюбленные наслаждаются теплыми днями на Мальдивах. Этот курорт очень популярен среди туристов, поскольку является одним из немногих, куда в этом году можно попасть. Даша Квиткова старается делать особые кадры на острове, которыми потом очаровывает почти 2-миллионную аудиторию подписчиков в своем инстаграме.

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Даша и Никита невероятно счастливы, ведь уже через несколько месяцев они впервые станут родителями. Пара с нетерпением ожидает тот момент, когда познакомится со своим малышом, а пока не скрывает радости и демонстрирует искренние эмоции на камеру.

Романтическое видео Даши Квитковой и Никиты Добрынина

На днях блогер распространил в сети ролик, где вместе с любимым позирует в бирюзовой воде Индийского океана. Квиткова страстно поцеловала Добрынина, на ее лице сияла улыбка. Невероятно красивый пейзаж вокруг добавил романтическому ролику особого шарма.

Таким было утреннее купание Даши и Никиты на Мальдивах рядом с роскошной виллой, где они проживают в течение двух недель.

В комментариях подписчики блогера отмечают, что видео очень красивое и романтичное, а влюбленные, как всегда, выглядят великолепно.