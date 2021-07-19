Даша Квиткова призналась, сколько килограммов сбросила после родов
Источник:инстаграм Даши Квитковой
Новоиспеченная мама Даша Квиткова продолжает активно показывать моменты из жизни своим подписчикам. На днях блогерШа призналась, что после родов сбросила 10 килограммов.
Известная украинская блогерша Даша Квиткова уже вернулась домой с новорожденным сыном. Там она наслаждается первыми днями материнства. Звездная мама активно делится новыми инстаграм-сториз и рассказывает о своей жизни после родов.
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Сколько килограммов потеряла Квиткова
На днях Даша Квиткова рассказала, сколько килограммов сбросила через 10 дней после родов. Она призналась, что "оставила в роддоме" 10 килограммов. После рождения сына девушка ходит в специальном бандаже.
Даша Квиткова / Фото из инстаграм-сториз
Даша Квиткова добавила, что планирует и в дальнейшем сбрасывать лишний вес, так как сейчас ей тело не нравится. Перед беременностью она весила 54 килограмма – это и есть цель Даши.
Даша Квиткова с Никитой Добрыниным / Фото из инстаграм-сториз
Кроме этого, блогерша рассказала о первой ночи с новорожденным сыном.
"Тяжко-тяжко нам было только в первую ночь, когда мы вернулись из роддома. Я не знаю, чего мы ожидали, но было сложно и мы вдвоем пытались понять, что нужно делать, куда бежать, как успокоить. Сейчас мы 4 дня дома и такой ночи, как первая, больше не было", – поделилась Даша.
Отцовство Квитковой и Добрынина
- Супруги начали готовиться к появлению сына вечером 12 июля, а уже в 9:51 Даша Квиткова родила мальчика.
- Никита и Даша не скрывали лицо сына, однако его имя рассекретили позже. Первенца назвали Львом, так как именно после поездки во Львов блогерша поняла, что беременна.
- Герой "Холостяка" поделился, что рыдал от счастья, когда впервые увидел сына. День рождения Льва стал для Добрынина самым счастливым днем в жизни.
- Через два дня после рождения Льва Квиткову выписали из роддома.