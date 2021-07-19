Известная украинская блогерша Даша Квиткова уже вернулась домой с новорожденным сыном. Там она наслаждается первыми днями материнства. Звездная мама активно делится новыми инстаграм-сториз и рассказывает о своей жизни после родов.

К слову Боялась, что не хочу, – Даша Квиткова призналась, будет рожать второй раз

Сколько килограммов потеряла Квиткова

На днях Даша Квиткова рассказала, сколько килограммов сбросила через 10 дней после родов. Она призналась, что "оставила в роддоме" 10 килограммов. После рождения сына девушка ходит в специальном бандаже.



Даша Квиткова / Фото из инстаграм-сториз

Даша Квиткова добавила, что планирует и в дальнейшем сбрасывать лишний вес, так как сейчас ей тело не нравится. Перед беременностью она весила 54 килограмма – это и есть цель Даши.

Даша Квиткова с Никитой Добрыниным / Фото из инстаграм-сториз

Кроме этого, блогерша рассказала о первой ночи с новорожденным сыном.

"Тяжко-тяжко нам было только в первую ночь, когда мы вернулись из роддома. Я не знаю, чего мы ожидали, но было сложно и мы вдвоем пытались понять, что нужно делать, куда бежать, как успокоить. Сейчас мы 4 дня дома и такой ночи, как первая, больше не было", – поделилась Даша.

Отцовство Квитковой и Добрынина