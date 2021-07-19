Відома українська блогерка Даша Квіткова вже повернулась додому з новонародженим сином. Там вона насолоджується першими днями материнства. Зіркова матуся активно ділиться новими інстаграм-сторіз та розповідає про своє життя після пологів.

До слова Боялася, що не захочу, – Даша Квіткова зізналась, чи буде народжувати вдруге

Скільки кілограмів втратила Квіткова

Днями Даша Квіткова розповіла, скільки кілограмів скинула за 10 днів після пологів. Вона зізналась, що "залишила у пологовому" 10 кілограмів. Після народження сина дівчина ходить у спеціальному бандажі.



Даша Квіткова / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова додала, що планує й надалі скидувати зайву вагу, адже зараз їй тіло не подобається. Перед вагітністю вона важила 54 кілограми – це і є мета Даші.



Даша Квіткова з Нікітою Добриніним / Фото з інстаграм-сторіз

Окрім цього, блогерка розповіла про першу ніч з новонародженим сином.

"Тяжко-тяжко нам було лише у першу ніч, коли ми повернулися з пологового. Я не знаю, чого ми очікували, але було складно і ми вдвох намагалися зрозуміти, що потрібно робити, куди бігти, як заспокоїти. Зараз ми 4 дні вдома і такої ночі, як перша, більше не було", – поділилась Даша.

Батьківство Квіткової та Добриніна