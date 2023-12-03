Даша Кацурина рассекретила свой редкий диагноз и показала видео, как Дантес делал ей укол
Источник:Даша Кацурина
На днях девушка Владимира Дантеса Даша Кацурина поделилась, что заболела. Теперь она рассекретила свой диагноз и показала, как лечится.
Девушка рассказала, что у нее диагностировали паратонзиллит, заболевание, характеризующееся воспалением околоминдалиновой клетчатки. Статистика показывает, что этот недуг поражает лишь 10-15 человек из каждых 10 000. Так, Кацурина одна из немногих, кто имеет это заболевание.
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Даша Кацурина серьезно заболела
Знаменитость рассказала о своей борьбе с паратонзиллитом. Это воспаление возникает, когда инфекция проникает за пределы ее капсулы во время или после приступа тонзиллита. Удивительно, но этот недуг поражает лишь 10-15 человек из каждых 10 000. К сожалению, Кацурин оказался среди этой небольшой группы. Даша лечится. В частности, она показала, как Дантес делал ей укол.
Дантес делает укол Даше Кацуриной / Видео из телеграмм-канала девушки
Девушка отметила, что из-за болезни ей пришлось просидеть уже неделю дома. Впрочем, Даша не расстраивается, ведь за это время смогла побыть с детьми и любимым.
Дочь Даши Кацуриной / Фото из телеграмм-канала Даши
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