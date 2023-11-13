Поэтому артист начал вести активный образ жизни и резко похудел. Для того чтобы выявить заболевание ему пришлось пройти немало различных медицинских обследований.

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MELOVIN неизлечимо заболел

Исполнитель рассказал, что от этой болезни страдает половина человечества.

Вы много спрашивали, почему я так резко похудел. Всё не просто так. Я долго проходил разные медицинские обследования, пропадал, не появлялся в соцсетях. Потом в один момент я начал активно вести свою жизнь, потому что понял, когда как ни сейчас это делать. Надеюсь, вы меня поддержите,

– сказал певец.

В то же время артист решил не разглашать точный диагноз. Он отметил, что расскажет об этом впоследствии.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны поддержали артиста и пожелали ему скорейшего выздоровления.