Дівчина розповіла, що у неї діагностували паратонзиліт, захворювання, яке характеризується запаленням навколомигдаликової клітковини. Статистика показує, що ця недуга вражає лише 10-15 осіб із кожних 10 000. Так, Кацуріна одна з небагатьох, хто має це захворювання.

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Даша Кацуріна серйозно захворіла

Знаменитість розповіла про свою боротьбу з паратонзилітом, захворюванням, яке характеризується запаленням навколомигдаликових тканин. Це запалення виникає, коли інфекція проникає за межі тонзилярної капсули під час або після нападу тонзиліту. Дивно, але ця недуга вражає лише 10-15 осіб з кожних 10 000. На жаль, Кацуріна опинилася серед цієї невеликої групи. Даша лікується. Зокрема, вона показала, як Дантес робив їй укол.

Дантес робить укол Даші Кацуріній / Відео з телеграм-каналу дівчини

До того ж вона зауважила, що через хворобу їй довелося просидіти вже тиждень вдома. Втім, Даша не засмучується, адже за цей час змогла чудово провести час з дітьми та коханим.



Донька Даші Кацуріної / Фото з телеграм-каналу Даші

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