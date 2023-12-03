Дівчина розповіла, що у неї діагностували паратонзиліт, захворювання, яке характеризується запаленням навколомигдаликової клітковини. Статистика показує, що ця недуга вражає лише 10-15 осіб із кожних 10 000. Так, Кацуріна одна з небагатьох, хто має це захворювання.
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Даша Кацуріна серйозно захворіла
Знаменитість розповіла про свою боротьбу з паратонзилітом, захворюванням, яке характеризується запаленням навколомигдаликових тканин. Це запалення виникає, коли інфекція проникає за межі тонзилярної капсули під час або після нападу тонзиліту. Дивно, але ця недуга вражає лише 10-15 осіб з кожних 10 000. На жаль, Кацуріна опинилася серед цієї невеликої групи. Даша лікується. Зокрема, вона показала, як Дантес робив їй укол.
Дантес робить укол Даші Кацуріній / Відео з телеграм-каналу дівчини
До того ж вона зауважила, що через хворобу їй довелося просидіти вже тиждень вдома. Втім, Даша не засмучується, адже за цей час змогла чудово провести час з дітьми та коханим.
Донька Даші Кацуріної / Фото з телеграм-каналу Даші
Хто з українських зірок теж нещодавно хворів
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- MELOVIN діагностували MODY-діабет. Тож співак повністю змінив свій раціон та спосіб життя. Він не пє алкоголь, займається з психотерапевтом схуд. Артисті навіть схуд на 15 кілограмів.
- Оля Полякова разом з донькою відправились на відпочинок в Африку. Втім, там двоє скаржились на погане самопочуття. У співачки був сильний головний біль, а Маші видалили з жовчного маленький камінчик.