Девушка рассказала, что у нее диагностировали паратонзиллит, заболевание, характеризующееся воспалением околоминдалиновой клетчатки. Статистика показывает, что этот недуг поражает лишь 10-15 человек из каждых 10 000. Так, Кацурина одна из немногих, кто имеет это заболевание.

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Даша Кацурина серьезно заболела

Знаменитость рассказала о своей борьбе с паратонзиллитом. Это воспаление возникает, когда инфекция проникает за пределы ее капсулы во время или после приступа тонзиллита. Удивительно, но этот недуг поражает лишь 10-15 человек из каждых 10 000. К сожалению, Кацурин оказался среди этой небольшой группы. Даша лечится. В частности, она показала, как Дантес делал ей укол.

Дантес делает укол Даше Кацуриной / Видео из телеграмм-канала девушки

Девушка отметила, что из-за болезни ей пришлось просидеть уже неделю дома. Впрочем, Даша не расстраивается, ведь за это время смогла побыть с детьми и любимым.



Дочь Даши Кацуриной / Фото из телеграмм-канала Даши

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