У знаменитости очень разболелась голова. Она даже не могла открыть глаза. Но ей удалось вылечиться.

Важно Уже не военный, – экс-человек известной телеведущей демобилизовался со службы в ВСУ

Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем

На отдыхе у певицы начались сильные головные боли. Описывая самочувствие, исполнительница заметила, что боль похожа на мигрени. В то же время Полякова подчеркнула, что раньше у нее такого не было.

Не могу даже глаза открыть, не знаю, что делается… Не попускает, что за х**нь,

– пожаловалась звезда.

Впоследствии певица уколола себе лекарство, и ее состояние улучшилось. Она подозревает, что ей было плохо из-за давления или погоды.

Оле Поляковой стало плохо на отдыхе / Видео из инстаграмм-сторис певицы

Оля Полякова с дочерью уехали на отдых

Певица отправилась на Занзибар. И было это очень спонтанно: "Я выступала в Хмельницком, а из Хмельницкого в Кишинев шесть часов езды. В Кишиневе был самолет в Занзибар. Так мы сюда и попали".

Полякова рассказала, что на острове сейчас сезон дождей, однако им с дочерью это не мешает. К тому же, по словам артистки, на Занзибаре хорошая кухня.

"На Занзибаре море как на Мальдивах, просто в ноль. Называется "зачем платить больше", но конечно нет такой конфиденциальности, как на Мальдивах. Здесь такой пионерский лагерь. Все ходят в одно время есть, пить. Надеюсь, мой отдых вам не поперек горла. Я всего на шесть дней", – добавила Полякова.