Все потому, что актриса "почувствовала шарик в груди, который болел". Оказывается, у Денисенко была киста. К счастью, врачи оперативно ее удалили.

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Наталка Денисенко заболела из-за стресса

Актриса рассказала, что после обследования у маммолога ей сделали пункцию и убрали кисту шприцем. Это было не очень больно, но знаменитость сильно расстроилась. Поскольку она понимает, что причиной заболевания стали сильные стрессы на фоне войны.

Это не смертельно, было немного больно. Но я такая расстроена не из-за физической боли. Очень больно из-за того, что понимаю, почему это произошло! Война бьет на психику, физическое состояние, гормоны, и вылезают такие болячки, которых никогда бы у нас и не было,

– рассказала знаменитость.



Наталка Денисенко рассказала о проблемах со здоровьем / Скриншот с инстаграмм-сторис



Наталка Денисенко рассказала о болезни / Скриншот с инстаграмм-сторис

Неудачная операция у Наталки Денисенко

Актриса недавно пережила неприятный инцидент во время медицинской процедуры.

В сентябре под наркозом стоматолог по ошибке удалил неправильный зуб Натальи. Они договаривались, что будут удаляться 2 зуба мудрости, а врач сделал по-другому.

"Мне удалили только 1 зуб. И это был не тот зуб, который меня тревожил и болел. Почему? Анестезиологи спешили на операцию к военному, а стоматолог не успел удалить второй зуб", – поделилась звезда.