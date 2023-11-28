Сначала заболела сама исполнительница. В то же время, теперь ухудшилось состояние здоровья ее дочери Маши.

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Маше Поляковой стало плохо на Занзибаре

Дочь популярной певицы сходила на обследование к местным врачам, потом ей поставили капельницу. У девушки, по словам Поляковой, ушел из желчного маленький камешек. Причиной, как рассказала артистка, была еда, которую Маша употребляла в Британии.



Маше Поляковой стало плохо / Скриншот с инстаграмм-сторис

Я устала уже от такого отдыха,

– сказала Оля Полякова.



Маше Поляковой поставили капельницу / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время после медицинских процедур Оле и Маше все же удалось отдохнуть. Они показали, как вместе загорали на пляже.



Маше Поляковой стало легче / Скриншот с инстаграмм-сторис

Оле Поляковой тоже было плохо

Во время отпуска известная певица пережила неприятный приступ сильной головной боли. Описывая свое состояние, артистка сравнила боль с мигренью, подчеркнув, что никогда раньше не сталкивалась с таким недугом.

К тому же, Оля Полякова заметила, что даже не могла открыть глаза. Однако после приема лекарства состояние певицы улучшилось.

Знаменитость подозревает, что ее проблемы со здоровьем могли быть спровоцированы перепадами давления или погодными условиями.