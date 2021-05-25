В пост-шоу "Как выйти замуж", которое вышло на телеэкраны 21 мая, приняли участие 4 участника 11 сезона "Холостяка" – Розали, Анна, Джессика и Даша. Последняя покинула проект в шаге от финала.

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Почему у Даши не сложились отношения с мамой Михаила

Перед финалом шоу главный герой проекта традиционно знакомил девушек со своими родителями. На встрече физически могла присутствовать только мама Михаила, в то время как с отцом Даша Ставнича общалась по видеосвязи. В 11 выпуске можно было увидеть, что между девушкой и мамой чувствовалось напряжение, а в один момент мама Михаила даже довела девушку почти до слез своими вопросами о детях и семье.

По словам Даши, причиной такого неудачного общения стало множество факторов. После церемонии роз 10-го выпуска ей сообщили, что на следующий день она сразу едет знакомиться с мамой Михаила в Харьков. В то время Даша заболела, находясь дома в Днепре, так себя очень плохо чувствовала – у нее была высокая температура. Вероятно, это была простуда, поскольку в случае инфицирования коронавирусом Дашу бы отправили на карантин, как это произошло в случае с Анной Богдан посреди проекта.

Я думала, что мне хотя бы дадут день отдохнуть, кто-то из девушек пойдет, а потом уже я. Но этого не произошло. Утром мне говорят, что у нас будет прогулка, нужно одеваться теплее. Я просто была в шоке,

– рассказала участница в своих инстаграм-сториз.

Во время прогулки она плохо себя чувствовала и ей было холодно. Михаил также предложил ей пойти на колесо обозрения, несмотря на то, что она очень боится высоты.

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Эксперимент на пост-шоу с клоуном

Еще один неприятный случай с стороны команды "Холостяка" случился на пост-шоу 21 мая. Кроме страха высоты, Даша также боится клоунов. Поэтому в эфире девушке хотели "помочь" преодолеть этот страх перед всей страной. Даше завязали глаза посреди студии, а когда открыли – перед ней сидел переодетый клоун.

Девушка подскочила и выбежала из студии со слезами, долго себя успокаивая. В это время психолог-эксперт проекта якобы пытался научить девушку справляться с таким состоянием.

В инстаграме Даша Ставнича рассказала, почему боится клоунов и как ей пришлось после пост-шоу прорабатывать ситуацию с собственным психологом.

Я тогда просто задыхалась. Я так испугалась. Все знают, что мой страх – это клоуны. За что вы так со мной. Это был очень жесткий эксперимент. После этого эксперимента я три ночи спать не могла! Я жила у родителей! После проекта и так нервы пошатнулись!

– делилась девушка.

"Дело в том, что чаще всего люди, которые боятся клоунов, они боятся не раскрашенного лица, бессмысленного внешнего вида и так далее. Они боятся фальши! Каждый из нас хоть раз сталкивался с этим, я очень впечатлительная и нежная, поэтому и очень боюсь, что на вид хороший человек – внутри будет дьяволом! А чаще всего так и бывает", – рассказала девушка в инстаграме.