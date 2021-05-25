У пост-шоу "Як вийти заміж", яке вийшло на телеекрани 21 травня, взяли участь 4 учасниці 11 сезону "Холостяка" – Розалі, Анна, Джесіка і Даша. Остання покинула проєкт за крок до фіналу.

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Чому у Даші не склались стосунки із мамою Михайла

Перед фіналом шоу головний герой проєкту традиційно знайомив дівчат зі своїми батьками. На зустрічі фізично могла бути присутня лише мама Михайла, в той час як з батьком Даша Ставнича спілкувалась через відеозв'язок. В 11 випуску можна було побачити, що між дівчиною та мамою відчувалась напруга, а в один момент мама Михайла навіть довела дівчину майже до сліз своїми питаннями про дітей та сім'ю.

За словами Даші, причиною такого невдалого спілкуванна стало безліч чинників. Після церемонії троянд 10-го випуску їй повідомили, що на наступний день вона одразу їде знайомитися з мамою Михайла у Харків. В той час Даша захворіла, перебуваючи вдома у Дніпрі, тому себе геть погано почувала – у неї була висока температура. Ймовірно, це була застуда, оскільки у разі інфікування коронавірусом Дашу би відправили на карантин, як це сталось у випадку з Анною Богдан посеред проєкту.

Я думала, що мені хоча б дадуть день відпочити, хтось із дівчат піде, а потім вже я. Але цього не сталось. Вранці мені кажуть, що у нас буде прогулянка, потрібно одягатися тепліше. Я просто була в шоці,

– розповіла учасниця у своїх інстаграм-сторіз.

Під час прогулянки вона погано себе почувала і їй було холодно. Михайло також запропонував їй піти на колесо огляду, зважаючи на те, що вона дуже боїться висоти.

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Експеримент на пост-шоу з клоуном

Ще один неприємний випадок зі сторони команди "Холостяка" трапився на пост-шоу 21 травня. Окрім страху висоти, Даша також боїться клоунів. Тому в ефірі дівчині хотіли "допомогти" подолати цей страх перед усією країною. Даші зав'язали очі посеред студії, а коли відкрили – перед нею сидів переодягнений клоун.

Дівчина підскочила та вибігла зі студії зі сльозами, довго себе заспокоюючи. У цей час психолог-експерт проєкту нібито намагався навчити дівчину справлятися з таким станом.

В інстаграмі Даша Ставнича розповіла, чому боїться клоунів і як їй довелось після пост-шоу пропрацьовувати ситуацію з власним психологом.

Я тоді просто задихалася. Я так злякалася. Всі знають, що мій страх – це клоуни. За що ви так зі мною. Це був дуже жорсткий експеримент. Після цього експерименту я три ночі спати не могла! Я жила у батьків! Після проєкту і так нерви похитнулися!

– ділилась дівчина.

"Справа в тому, що найчастіше люди, які бояться клоунів, вони бояться не розмальованого обличчя, безглуздого зовнішнього вигляду і так далі. Вони бояться фальші! Кожен з нас колись стикався з цим, я дуже вразлива і ніжна, тому і дуже боюся, що на вигляд хороша людина – всередині буде дияволом! А найчастіше так і буває", – розповіла дівчина в інстаграмі.