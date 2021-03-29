Результаты теста шокировали, – Анна Богдан рассказала, как перенесла COVID-19 на "Холостяке"
Участница проекта "Холостяк-11" и экс-жена политика Андрея Богдана Анна заболела коронавирусом. Она призналась, что сложнее всего ей было находиться на самоизоляции.
Источник:инстаграм Анны Богдан
Бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна является участницей романтического шоу "Холостяк" в 11 сезоне. Во время проекта она заболела коронавирусом, поэтому решила рассказать, как все было.
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Анна Богдан о COVID-19 на шоу
Звезда "Холостяка-11" поделилась, что после того, как она рассказала о болезни, ее засыпали вопросами о том, как именно прошел этот период. В частности, поклонники спрашивали о самочувствии, как именно она заразилась и не боялась ли Анна, что она вылетит из проекта еще до встреч с Михаилом.
"Так получилось, что во время съемочного процесса COVID-19 заболел сотрудник проекта. Поэтому в целях безопасности все девочки сдали тест на коронавирус. Ничего не предвещало беды, я себя прекрасно чувствовала, скажу больше – я была уверена, что абсолютно здорова. Результаты теста меня просто шокировали", – призналась Анна Богдан.
Девушка рассказала, что ее сразу же изолировали от всех. И уже через несколько дней она смогла понять, что значит заболеть коронавирусом. Анна добавила, что была рада, что перенесла болезнь как грипп и никакой госпитализации не было. Однако Богдан призналась, что очень тяжелым стал период самоизоляции.
Наверное, самое трудное для меня в тот момент была самоизоляция. Я была в комнате постоянно одна, никуда не выходила. От постоянного просмотра телевизора уже тошнило. Потом как спасение мне принесли книгу. На момент онлайн-свидания, я была 8 дней на самоизоляции. Чтобы как-то разбавить мою обстановку, мой редактор принесла мне ноутбук. Тогда и состоялось наше онлайн-свидание!
– отметила девушка.
Свидание Анны Богдан и Михаила Заливако
- Поскольку девушка самоизолировалась, она не смогла бы посетить свидание с "холостяком". Однако Михаил решил сделать девушке сюрприз и устроил встречу по скайпу.
- Мужчина покорил Богдан заботой, поддержкой, искренними разговорами и подарками. В частности, Заливако подарил девушке серьги.
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