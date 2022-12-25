Украинская блоггерша Даша Квиткова полтора года назад стала мамой впервые. Из-за беременности она набрала вес, но после родов смогла вернуться к привычной форме.

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Как Даша Квиткова выглядела после родов

Блоггерша в инстаграм-сториз ответила на вопрос, действительно ли она похудела более чем на 30 килограммов. Даша опубликовала кадры, которые сделала через 2 дня после родов – тогда она имела вес 83 килограмма.



Даша после родов / Фото с инстаграм-сториз

Даша Квиткова рассказала, что прекратила похудение, когда сбросила 30 килограммов. Но уже без попыток сбросить вес, девушка потеряла еще 3 килограмма.

Я прекратила целенаправленно худеть, когда достигла своего веса до беременности – 53 кг. Теперь я 50 кг. Вес сам идет. Сейчас я просто хочу сделать хорошую и здоровую форму того, что есть,

– призналась блогерша.

"На животе растяжек нет. Есть на груди, потому что они во время грудного кормления были ого-го, и на бедрах. Никаким образом не собираюсь бороться, потому что они меня не волнуют", – добавила Даша.



Нынешняя фигура Цветочной / Фото из инстаграма блогера

Заметим, что Даша Квиткова рассказывала, что с Никитой Добрыниным хотят стать родителями во второй раз. И хотя у супругов есть некоторые переживания, они уже работают над этим желанием.