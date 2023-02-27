24-летняя Даша Квиткова не страдает после расставания с Никитой Добрыниным, а наоборот наслаждается собой. Она устроила горячую студийную фотосессию в откровенном образе, спровоцировав слухи о маммопластике.
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Дашу Квиткову заподозрили в пластике груди
В кадре блогерша появилась в смелом черном платье с вырезами в зоне декольте, на талии, бедрах и спине. Она со всех ракурсов показала стройную фигуру и грудь без бюстгальтера, а соблазнительный образ дополнила моносерьгой на нос.
Ну это пожар,
– лаконично прокомментировала Даша Квиткова.
Даша Квиткова в платье без бюстгальтера / Фото из инстаграма блогерши
Даша Квиткова в платье без бюстгальтера / Фото из инстаграма блогерши
Даша Кветкова в платье без бюстгальтера / Фото из инстаграма блогерши
Девушку забросали комментариями. Кто-то не мог отвести глаз, а кто-то поинтересовался, кто сделал Квитковой пластику груди:
- "А у кого сделали грудь?";
- "Если действительно пластика, то капец как красиво и подобрано под ее тело, я даже засмотрелась";
- "Да видно сразу изменения. Но как сделано, роскошно просто. Хирург супер, и стиль Даши, как должно выглядеть тело. Нет этих натянутых шаров, как у всех";
- "Так хорошо сделанная грудь. Прям очень, очень нравится, подскажите, какому врачу доверились?"
Блогерша никак не отреагировала на комментарии, но раньше ложилась под нож пластического хирурга. В декабре 2021 года она сделала ринопластику у Эдгара Каминского, чтобы убрать ямку на носу. Однако уже в октябре 2022 года Квиткова раскритиковала звездного хирурга, потому что ямка вернулась, а ноздри стали разные. Более того, его клиника отказалась исправлять это бесплатно, настаивала на консультации в Италии, куда блогерша должна была полететь за свой счет.