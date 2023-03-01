Даша Квиткова рассекретила поклонника, который засыпает ее цветами: "Поддерживаем связь"

Украинская блоггерша Даша Квиткова призналась, кто засыпает ее цветами после развода. Инфлюэнсер поддерживает с мужчиной связь.

Инфлюэнсер Даша Квиткова после разрыва с Никитой Добрыниным интригует новыми отношениями. Раньше она показывала букеты цветов, которые ей посылал поклонник, а теперь ответила, кто это был.

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Даша Квиткова о поклоннике

Блогерша призналась, кто именно засыпает ее цветами. Оказалось, что это – военный, по имени Богдан. Даша поддерживает с ним контакт.

Он сражается не первый месяц и я невероятно благодарна (он видел мои донаты), что он решил сделать мне приятно. И мы сейчас поддерживаем связь,

– рассекретила Квиткова.



Даша Квиткова о поклоннике / Фото с инстаграм-сториз

Даша Квиткова разошлась с мужем: что известно

В интервью Маше Ефросининой блоггер заявила, что около двух недель уже не живет вместе с Никитой Добрыниным. Даша не думает, что их супружеские отношения смогут восстановиться.

О причинах ни Даша, ни Никита не разговаривались. Но инфлюэнсер говорила, что отношения делали им обоим больно. В то время как Добрынин подчеркивал, что не изменял жену. Он дал понять, что был верен, но добавил, что это распространенная история во многих отношениях.

Даша и Никита продолжают вместе воспитывать сына Льва. Они находятся в хороших родительских отношениях, общаются и имеют возможность все равно проводить время с малышом.