После разрыва с Никитой Добрыниным Даша Квиткова, похоже, готова к новым отношениям. Она намекнула, что имеет поклонника, в инстаграм-сториз.
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Даша Квиткова намекнула на поклонника
Блоггерша опубликовала фото подарка, а именно новенький MacBook. Она подчеркнула, что это – презент не от Никиты Добрынина, а другого мужчины.
Поймала себя на очень приятных ощущениях. Вот этот момент, когда ты сама можешь себе позволить купить что-то, но при разговоре с мужем вспоминаешь, что у тебя чего-то нет, и он на следующий день тебе это дарит… Мужчина, подразумевается, – человек мужского пола, не по штампу в паспорте,
– поделилась Даша Квиткова.
Скриншот из инстаграмм-сториз
Даша Квиткова разошлась с Никитой Добрыниным: последние новости
- Инфлюэнсер отвечала на упреки, что бросила Никиту. Она рассказывала, что не готова оставаться в отношениях, в которых больно, как и сам Добрынин. В то же время, Даша добавила, что не будет рассказывать все детали разрыва, но возьмет на себя за это ответственность.
- Никита Добрынин подчеркивал, что не изменял жену. Он дал понять, что был верен, но добавил, что это распространенная история во многих отношениях.
- Даша и Никита продолжают вместе воспитывать сына Льва. Они находятся в хороших родительских отношениях, общаются и имеют возможность все равно проводить время с малышом.