Даша Астафьева завела сеть дерзким образом: фото в боди и колготках в сетку
Украинский секс-символ Даша Астафьева в очередной раз завела сеть откровенными снимками. Она предстала перед камерой в обтягивающем боди и обольстительных колготках в сетку.
Источник:инстаграм Даши Астафьевой
Даша Астафьева продолжает сниматься в эротических фотосессиях и показывать прелести своего тела на камеру. Новыми фотографиями она поделилась с более 450-тысячной аудиторией подписчиков.
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Сексуальные фото Даши Астафьевой
На пикантных снимках модель изображена в неординарном образе от украинского дизайнера Елены Кондратовой. Народная любимица примерила черное боди с кожаным аксессуаром, состоящим из одного пышного рукава и ремней коричневого цвета. Также она надела ботфорты и колготы в сетку, что добавили аутфиту сексуальности.
На лице Астафьева сделала макияж с темно-коричневыми тенями и черными стрелками на веках и помадой на губах. Звезда раздвинула ноги и дерзко смотрела в камеру, что изрядно взбудоражило сеть.
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