Украинский секс-символ Даша Астафьева в очередной раз завела сеть откровенными снимками. Она предстала перед камерой в обтягивающем боди и обольстительных колготках в сетку.

Даша Астафьева продолжает сниматься в эротических фотосессиях и показывать прелести своего тела на камеру. Новыми фотографиями она поделилась с более 450-тысячной аудиторией подписчиков.

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Сексуальные фото Даши Астафьевой

На пикантных снимках модель изображена в неординарном образе от украинского дизайнера Елены Кондратовой. Народная любимица примерила черное боди с кожаным аксессуаром, состоящим из одного пышного рукава и ремней коричневого цвета. Также она надела ботфорты и колготы в сетку, что добавили аутфиту сексуальности.

На лице Астафьева сделала макияж с темно-коричневыми тенями и черными стрелками на веках и помадой на губах. Звезда раздвинула ноги и дерзко смотрела в камеру, что изрядно взбудоражило сеть.

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