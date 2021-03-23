Популярная исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз похвасталась соблазнительной фигурой. Она вспомнила поездку на Мальдивы, которая была в январе, и обнародовала архивное фото в купальнике.

Звездные супруги Насти Каменских и Потап после празднования Нового года отдыхали на Мальдивах. Там влюбленные прекрасно проводили время и делились фотографиями с поклонниками. Артистка решила вспомнить те солнечные дни и обнародовала кадр с побережья океана.

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Жаркое фото NK

Знаменитость позировала на белоснежном песочке на фоне красивых пальм. В руках Каменских держала бокал шампанского. Настя предстала перед камерой в купальнике голубого цвета, трусики которого обнажили упругие ягодицы, а бюстгальтер подчеркнул грудь.

Сексуальности образу добавляет песок, который виден на ягодицах и ногах NK. Вьющиеся волосы она собрала в пучок сверху и украсила прическу желтым цветком. На лицо не наносила косметику, в который раз показав натуральную красоту.

Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девушка в этом году сделала себе такую же фотографию в купальнике на фоне пальм на каком-то красивом пляже,

– написала в публикации NK.