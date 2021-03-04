Украинский секс-символ Даша Астафьева взбудоражила воображение пользователей сети провокационными фотографиями. Знаменитость предстала перед камерой в голубой кофте без бюстгальтера.

Даша Астафьева неоднократно демонстрировала роскошное обнаженное тело на камеру. Сексуальная и обольстительная знаменитость порадовала более 400-тысячную аудиторию подписчиков эротическими кадрами.

Смотрите также Даша Астафьева завела сеть соблазнительным образом в черном мини-платье: фото

Звезда предстала перед камерой на сером фоне, привлекая внимание к своему образу. На серии фотографий, которые Даша распространила в сети, она изображена в обтягивающей голубой кофте с глубоким декольте. Видно, что под одеждой нет нижнего белья. Астафьева засветила не только обнаженную грудь, но и ее интимные зоны. Такой верх народная любимица соединила с юбкой или брюками бежевого цвета.

Волосы Даша собрала в элегантную прическу сзади. На лице она сделала нежный макияж в коричневых оттенках. Знаменитость мило улыбалась и наслаждалась моментом.

Для просмотра фото листайте вправо

Эротические фото украинских звезд: