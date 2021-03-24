Даша Астаф'єва завела мережу зухвалим образом: фото в боді та колготах в сітку
Український секс-символ Даша Астаф'єва вкотре завела мережу відвертими знімками. Вона постала перед камерою в обтислому боді та звабливих колготах в сітку.
Джерело:інстаграм Даші Астаф'євої
Даша Астаф'єва продовжує зніматися в еротичних фотосесіях та показувати принади свого тіла на камеру. Новими фотографіями вона поділилася з понад 450-тисячною аудиторією підписників.
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Сексуальні фото Даші Астаф'євої
На пікантних знімках модель зображена в неординарному образі від української дизайнерки Олени Кондратової. Народна улюблениця приміряла чорне боді зі шкіряним аксесуаром, що складався з одного пишного рукава та ременів коричневого кольору. Також вона одягнула ботфорти та колготи в сітку, що додали аутфіту сексуальності.
На обличчі Астаф'єва зробила макіяж з темно-коричневими тінями та чорними стрілками на повіках і помадою на губах. Зірка розсунула ноги і зухвало дивилася в камеру, що неабияк розбурхало мережу.
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