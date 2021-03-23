Украинская певица TAYANNA отправилась в отпуск. Для отдыха она выбрала экзотический остров Бали. Там звезда демонстрирует свою фигуру в откровенном наряде и наслаждается красотой природы.

TAYANNA ошеломила поклонников целой серией потрясающих кадров. Она предстала перед камерой на фоне невероятно красивой природы.

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Фото TAYANNA с Бали

Знаменитость позировала на деревянных досках посреди роскошного бассейна. Позади нее виднеется безбрежный океан. Природа Бали действительно завораживает и впечатляет.

Сама же артистка решила продемонстрировать свою растяжку. Она надела черные шорты, которые едва прикрыли ее аппетитные ягодицы, и облегающий топ, что подчеркнул грудь.

Артистка решила продемонстрировать гибкость своего тела и сделала шпагат, стоя на голове. В заметке звезда намекнула, что полетела на отдых со своим любимым.

Утренняя гимнастика с удивительным видом выполнена. Спасибо моей тайной любви,

– написала TAYANNA в публикации.

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