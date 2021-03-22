Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк не стесняется демонстрировать роскошное тело на публике. Она опубликовала новое фото в черном мини-платье и завела сеть стройными ножками.

Известная украинская телезвезда Леся Никитюк убеждена, что сейчас находится в лучшем состоянии для эротических съемок. Поэтому она не устает публиковать жаркие фото на личной странице.

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Эротическое фото Леси Никитюк

Телеведущая поделилась пикантной фотосессией, которую устроила в одном из египетских отелей. Она обольстительно легла на большую кровать, соблазнительно позировала перед камерой и проникновенно смотрела в объектив.

Леся Никитюк для соблазнительного образа примерила шелковое черное мини-платье на тонких бретелях в бельевом стиле. Оно удачно подчеркнуло роскошную фигуру знаменитости и позволило похвастаться чрезвычайно длинными и стройными ножками. Наряд ведущая дополнила босоножками-гладиаторами.

Никитюк распустила длинные белокурые волосы и уложила их легкими волнами. Звезда добавила прическе эффекта небрежности, что сделало look еще более дерзким. На лице Леся сделала изысканный макияж, который стал удачным завершением образа. Она подчеркнула глаза массивными черными стрелками, а губы накрасила насыщенной помадой винного цвета.



Леся Никитюк похвасталась ножками / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Реакция сети

В подписи к фото знаменитость обольстительно поинтересовалась: "Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?". Ответы от поклонников были однозначными. Также звезде сделали множество комплиментов: