Яркая супружеская чета украинского шоу-бизнеса Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса снимается в тревел-шоу "Орел и Решка". В Иордании певец сделал ценный подарок любимой и потратил на это половину бюджета – 50 долларов.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились больше пяти лет назад, но до сих пор продолжают готовить друг другу романтические сюрпризы. Например, в Иордании на съемках тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет", Владимир Дантес потратил половину своего бюджета - 50 долларов - на золотое кольцо для жены. Согласно правилам шоу, один из участников имеет на путешествие всего 100 долларов, а другой - безлимитную золотую карточку.

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Владимир Дантес поделился, что в Аммане есть целая улица с ювелирными магазинами. Там продают золото супервысокой пробы, по словам артиста, оно даже качественнее, чем у нас.

Золотых украшений там очень много, и они очень дорогие. Мне показывали цепочку, инкрустированную бриллиантами, за 15 тысяч долларов. Спасибо, давайте дальше,

- с юмором поделился Владимир.

Владимир Дантес добавил, что в Иордании мужчины не носят золото, только женщины. Однако в одном магазине он встретил парня, который был весь в серебре. Он признался, что все-таки носит золото на шее - небольшое украшение, которое подарила любимая. "Ему нельзя носить золото, но любовь - превыше всего! Это самое милое, что я слышал", - отметил певец.

В то же время Надя Дорофеева, которая гуляла по столице Иордании с золотой безлимитной картой, тоже не оставила мужа без подарка.

Я привезла Вове много классных благовоний, которые купила в Петре. Вова очень их любит, как и сухие духи - у нас дома ароматные палочки стоят в каждой точке!

- рассказала звезда.



Подарок Дантеса Дорофеевой / Фото "Нового канала"

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