Надя Дорофеева и Дантес поделились, как проводят время с соседом Монатиком
Звездные супруги Надя Дорофеева и Дантес живут неподалеку от Монатика, а потому часто вместе проводят время. Пара поделилась, что они просматривают фильмы, играют с детьми и просто общаются.
Источник:"Світське життя"
Украинским певцам Наде Дорофеевой и Дантесу и Монатику повезло жить по соседству. На вечеринке, которую устроил артист в честь своего 35-летия, звездные гости рассказали, как они устраивают домашние посиделки.
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Как проводит время Монатик с соседями
Владимир Дантес рассказал, что часто заходит в гости к другу-артисту. Они развлекаются и проводят время вместе с семьями.
Мы играем в игры с его детьми, с женой. Мы немножечко выпиваем, да, это бывает. Смотрим фильмы, мы болтаем просто обо всем,
– рассказал певец.
Зато Надя Дорофеева уточнила, что ее муж с Монатиком могут выпить слишком много алкоголя: "Ты сказал так скромненько: "Немножечко выпиваем". На следующий день говорят друг другу: "Как ты себя чувствуешь?", – "Да что-то не очень". И они жалуются".
Также знаменитость добавила, что коллегам так нравится проводить время вместе, что потом она вынуждена за руку забирать мужа домой.
Интервью с Надей Дорофеевой и Монатиком: смотрите видео онлайн
Монатику исполнилось 35 лет
- Напомним, что по случаю дня рождения мультиартист устроил роскошную вечеринку, куда пригласил коллег.
- Среди знаменитостей, которые приехали на праздник к Монатику, были Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Юлия Санина и Вал Бебко, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Нина Матвиенко, Влад Яма и его жена Лилиана.
- Перед этим артиста с днем рождения трогательно поздравила его жена и множество друзей.
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