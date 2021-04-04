Звездные супруги Надя Дорофеева и Дантес живут неподалеку от Монатика, а потому часто вместе проводят время. Пара поделилась, что они просматривают фильмы, играют с детьми и просто общаются.

Украинским певцам Наде Дорофеевой и Дантесу и Монатику повезло жить по соседству. На вечеринке, которую устроил артист в честь своего 35-летия, звездные гости рассказали, как они устраивают домашние посиделки.

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Как проводит время Монатик с соседями

Владимир Дантес рассказал, что часто заходит в гости к другу-артисту. Они развлекаются и проводят время вместе с семьями.

Мы играем в игры с его детьми, с женой. Мы немножечко выпиваем, да, это бывает. Смотрим фильмы, мы болтаем просто обо всем,

– рассказал певец.

Зато Надя Дорофеева уточнила, что ее муж с Монатиком могут выпить слишком много алкоголя: "Ты сказал так скромненько: "Немножечко выпиваем". На следующий день говорят друг другу: "Как ты себя чувствуешь?", – "Да что-то не очень". И они жалуются".

Также знаменитость добавила, что коллегам так нравится проводить время вместе, что потом она вынуждена за руку забирать мужа домой.

Интервью с Надей Дорофеевой и Монатиком: смотрите видео онлайн

Монатику исполнилось 35 лет