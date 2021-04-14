Яскраве подружжя українського шоу-бізнесу Надя Дорофеєва та Володимир Дантес знімаються у тревел-шоу "Орел і Решка". У Йорданії співак зробив коштовний подарунок коханій та витратив на це половину бюджету – 50 доларів.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес одружилися понад п'ять років тому, але досі продовжують готувати одне одному романтичні сюрпризи. Наприклад, у Йорданії на зйомках тревел-шоу "Орел і Решка. 10 років", Володимир Дантес витратив половину свого бюджету – 50 доларів – на золоту каблучку для дружини. Згідно з правилами шоу, один з учасників має на подорож всього 100 доларів, а інший – безлімітну золоту картку.

Це цікаво Надя Дорофєєва підкорила стильним образом у джинсах і пальті: фотосесія на будівництві

Поїздка пари в Йорданію

Володимир Дантес поділився, що в Аммані є ціла вулиця з ювелірними крамницями. Там продають золото супервисокої проби, за словами артиста, воно навіть якісніше, ніж у нас.

Золотих прикрас там дуже багато, і вони дуже дорогі. Мені показували ланцюжок, інкрустований діамантами, за 15 тисяч доларів. Дякую, давайте далі,

– з гумором поділився Володимир.

Чоловік додав, що в Йорданії чоловіки не носять золото, лише жінки. Однак в одному магазині Дантес зустрів хлопця, який був весь у сріблі. Він зізнався, що все-таки носить золото на шиї – невелику прикрасу, яку подарувала кохана. "Йому не можна носити золото, але кохання – понад усе! Це наймиліше, що я чув", – наголосив співак.

Натомість Надя Дорофеєва, яка гуляла столицею Йорданії із золотою безлімітною картою, теж не залишила чоловіка без подарунка.

Я привезла Вові багато класних пахощів, які купила в Петрі. Вова дуже їх любить, як і сухі парфуми – у нас удома ароматні палички стоять у кожній точці!

– розповіла зірка.



Подарунок Дантеса Дорофеєвій / Фото "Нового каналу"

Дізнавайтесь більше про подружжя Дорофеєвої й Дантеса