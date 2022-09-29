У Даниэля Салема хоть и ливанские корни, но после 24 февраля он проявил себя как настоящий патриот Украины. Ему нестрашно погибнуть на войне, "это будет самая достойная смерть". Телезвезда очень не хочет стать 300-м.

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Почему Даниэль Салем больше всего боится ранения

Я не хочу стать обузой для своих побратимов. Пусть лучше убьют, но я не хочу, чтобы они меня таскали. Я тяжелый – 120 килограммов. Я не хочу быть обузой. Даже если я ранен, я хочу идти дальше,

– поразил признанием Даниэль Салем.

"Если меня где-то подстрелят, они (побратимы, – 24 канал) скажут: "Дани? Нет, он умер. Оставьте его", – с юмором добавил военный.

Даниэль Салем на войне / Фото с инстаграма ведущего

Напомним, друг и побратим Даниэля Салема Коля Серга насмехается над ним и называет 600-й – крупногабаритный груз. Как выяснилось, это уже позывной звезды. Серга шутит, что если Салема ранят, то никто из военных не захочет его нести.

К слову, три месяца назад Даниэля Салема чуть не ранили в Николаевской области. В середине июня его контузило при выполнении боевого задания. После этого он не слышит на левое ухо, нужна операция.

"Надо прокопаться до конца. Я ничего не слышу на левое ухо. У меня там образовалась киста. Ее надо вырезать, а я не хочу делать это сейчас. Я пью лекарство, которое поддерживает водный баланс. Со спиной все ок. Заморозили нерв, поэтому у меня нет боли, которая была. После этого я воевал уже. Я просто очень хочу победы", – заявил звездный защитник.