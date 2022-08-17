38-летний Даниэль Салем рассекретил, что служит разведчиком. Вероятно, на юге Украины, ведь, по его словам, к херсонским арбузам рукой подать.

К теме У кого-то 90 тысяч, – Наталка Денисенко рассказала о зарплате мужа в ВСУ

Даниэль Салем о службе в разведке

"Разведка – это далеко не всегда стрельба. Чаще это много и долго идти. Больше всего она тренирует терпение и выносливость", – написал Даниэль Салем под видео с боевой задаче.

Хотел бы вам признаться, где мы, но военную тайну никто не отменял. Могу только намекнуть – еще пару километров и подкупили бы на херсонском базаре арбузов. Но сезон долог. Скоро,

– заявил звезда, намекнув на освобождение Херсона.

Интересно, что свою разведывательную группу он назвал "12 друзей Оушена" – по мотивам культового американского триллера.

Напомним, в июне Даниэль Салем получил контузию на войне. Он говорил, что его левое ухо вряд ли будет слышать.

Как над Даниэлем Салемом смеется Коля Серга

Коля Серга меня называет 600-й – крупногабаритный груз. И добавляет, мол, если меня ранят, то никто не захочет меня нести,

– пошутил Даниэль Салем.

Напомним, что Коля Серга тоже служит в рядах ВСУ. С Салемом он познакомился еще 10 лет назад в одном из баров Одессы. Судьба свела их снова уже во время полномасштабной войны.

"Братик, не перестаю восхищаться тобой и всем тем, что ты делаешь. Уважаю храбрых, умных и достойных", – говорил телеведущий о побратиме.

Даниэль Салем и Коля Серга / Фото из инстаграммы телеведущего