"Антитела" сейчас не на фронте, но готовы в любой момент вернуться к выполнению боевых задач. Пока они вернулись к творчеству и помогают собратьям, которые продолжают нести службу.

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Тарас Тополя сообщил о гибели собратьев

Лидер группы Тарас Тополя сообщил печальное известие. 26 сентября во время освобождения Харьковщины погибли его собратья из 130 батальона территориальной обороны – противотанкисты:

подполковник Игорь Безоглюк "Базель";

солдат Роман Хмель "Мастер";

солдат Андрей Захарчук "Захар".

Лучшие, отважные Герои, имевшие хорошое стальное сердце, прошли сквозь горнило войны, ожесточенные бои, но после освобождения Харьковщины натолкнулись на вражескую мину. Так бывает, к сожалению,

– с грустью написал Тарас.

Каждая потеря очень тяжела и болезненна для Украины. Каждый день цвет нашей нации отдает жизнь за страну и ее народ.

"Помним, чтим и отомстим!", – подчеркнул Тарас.

В комментариях поклонники Тараса выражают искренние соболезнования и уважение защитникам.