"Антитела" сейчас не на фронте, но готовы в любой момент вернуться к выполнению боевых задач. Пока они вернулись к творчеству и помогают собратьям, которые продолжают нести службу.
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Тарас Тополя сообщил о гибели собратьев
Лидер группы Тарас Тополя сообщил печальное известие. 26 сентября во время освобождения Харьковщины погибли его собратья из 130 батальона территориальной обороны – противотанкисты:
- подполковник Игорь Безоглюк "Базель";
- солдат Роман Хмель "Мастер";
- солдат Андрей Захарчук "Захар".
Лучшие, отважные Герои, имевшие хорошое стальное сердце, прошли сквозь горнило войны, ожесточенные бои, но после освобождения Харьковщины натолкнулись на вражескую мину. Так бывает, к сожалению,
– с грустью написал Тарас.
Каждая потеря очень тяжела и болезненна для Украины. Каждый день цвет нашей нации отдает жизнь за страну и ее народ.
"Помним, чтим и отомстим!", – подчеркнул Тарас.
В комментариях поклонники Тараса выражают искренние соболезнования и уважение защитникам.
- "Светлого пути душам наших героев. Навеки в долгу".
- "Вечная память героям".
- "Вечная и светлая память. Помним каждого героя Украины. Слава каждому и каждому, кто отдал свою жизнь за нашу свободу".
- "Спасибо им за мужество".
- "Светлая память героям. Соболезнования родным и близким".