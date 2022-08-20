Даниэль Салем уже рассказывал о контузии, из-за которой частично потерял слух. Теперь ведущий рассказал, где служит и какие еще ранения получал.

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Даниэль Салем о ранениях на фронте

Сейчас мужчина в спецподразделении, в авиаразведке 299 бригады. Он с собратьями часто имеет разные выезды, а отдых для Даниэля – волонтерство, что-то полезное.

А сейчас я на больничном, потому что получил травму спины. Поймал, как говорится, пулю в броник,

– рассказал Даниэль.

После предварительного ранения образовалась киста, мешающая слуху вернуться. Салем готов к тому, что может в любой момент умереть. Война – это постоянная опасность.

Если я умру как воин – это будет самая достойная смерть. Ну, если умирать, что может быть лучше, чем умирать за свою страну, за что-то большое и действительно крутое,

– подчеркнул ведущий.

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