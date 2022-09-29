У Даніеля Салема хоч і ліванське коріння, але після 24 лютого він проявив себе як справжній патріот України. Йому не страшно загинути на війні, "це буде найбільш достойна смерть". Телезірка дуже не хоче стати 300-м.

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Чому Даніель Салем найбільше боїться поранення

Я не хочу стати тягарем для своїх побратимів. Нехай краще вб'ють, але я не хочу, щоб вони мене тягали. Я важкий – 120 кілограмів. Я не хочу бути тягарем. Навіть якщо я поранений, я хочу йти далі,

– вразив зізнанням Даніель Салем.

"Якщо мене десь підстрелять, вони (побратими, – 24 канал) скажуть: "Дані? Ні, він вмер. Залишіть його", – з гумором додав військовий.

Даніель Салем на війні / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, друг і побратим Даніеля Салема Коля Сєрга глузує з нього й називає 600-й – великогабаритний вантаж. Як з'ясувалося, це вже позивний зірки. Сєрга жартує, що якщо Салема поранять, то ніхто з військових не захоче його нести.

До слова, три місяці тому Даніеля Салема мало не поранили на Миколаївщині. У середині червня його контузило під час виконання бойового завдання. Після того він не чує на ліве вухо, потрібна операція.

"Треба прокапатися до кінця. Я нічого не чую на ліве вухо. У мене там утворилася кіста. Її треба вирізати, а я не хочу робити це зараз. Я п'ю ліки, які підтримують водний баланс. Зі спиною все ок. Зморозили нерв, тому в мене немає болю, який був. Після цього я воював вже. Я просто дуже хочу перемоги", – заявив зірковий захисник.