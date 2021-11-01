На Евровидении-2021 итальянцы Måneskin сдружились с группой Go_A и даже прочили ей победу. Под впечатлениями от трека SHUM они договорились о коллаборации с украинцами. Фаны со всего мира с нетерпением ждали эпатажного дуэта, однако работу над песней приостановили.

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Солистка Go_A призналась, что победители Евровидения-2021 не готовы к сотрудничеству из-за "юридических нюансов". Звездам якобы не удалось согласовать вопросы, касающиеся лейбла и менеджмента.

Давайте я прямо сейчас скажу, что ее (песни – ред. Showbiz 24) не будет, и мы навсегда закрываем этот вопрос. Как идея она есть, но увидим, что будет дальше,

– заявила Екатерина Павленко.

Она не раскрыла истинную причину, по которой Måneskin отказалась от дуэта. Однако заверила, что дело не только в монетизации.

"Возможно, в будущем, когда интерес к ним спадет и когда у них появится больше свободного времени, мы сможем реализовать эту песню", – сказала солистка Go_A.



Солистка Go_A Екатерина Павленко и лидер Måneskin / Фото из инстаграма певицы

Напомним, итальянцы Måneskin называли Go_A своим фаворитом на Евровидении-2021 и пели украиноязычный SHUM. В мае Екатерина Павленко проговорилась, что планирует коллаборацию с победителями.

Отметим, после победы на Евровидении-2021 группа Måneskin действительно живет в безумном ритме: