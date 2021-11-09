Семейный вечер на "Танцах со звездами" выдался очень трогательным. Как участников, так и ведущих за кадром поддерживали родные. Если Юрий Горбунов позвал только жену Катю Осадчую, то Иванна Онуфрийчук – мужа и все семейство.

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Если мама Светлана присутствует на каждом прямом эфире дочери, то любимый-миллионер побывал в голдруме впервые. В Украину он прилетел из Швейцарии, где живет и развивает свой бизнес. В студии Алмаз появился не с пустыми руками, а с гигантским букетом красных и белых роз, которые Иванна Онуфрийчук даже не смогла удержать.

Для меня поддержка родных и любимого чрезвычайно важна. Это люди, с которыми я всегда советуюсь, делюсь всеми моментами, и которых ценю превыше всего,

– призналась ведущая "Танцев со звездами".

В видео из-за кулис 10 выпуска звезда показала реакцию на щедрый презент любимого. Похоже, Иванна Онуфрийчук не рассчитывала, что цветов будет так много. В голдруме они устроили семейную фотосессию. Судя по ролику, Алмаз достаточно уверенно чувствует себя в кадре, хотя, как уверяла ведущая, не любит публичности и далек от шоу-биза.

Напомним, казахский миллионер такой ревнивый, что запретил жене участвовать в "Танцах со звездами". Более того, он еле согласился на ее роль ведущей голдрума. Однако Алмаз поддерживает все карьерные взлеты Иванны Онуфрийчук – задаривает цветами и шариками после каждого прямого эфира.

Заметим, мужчина не впервые так эффектно поздравляет Иванну Онуфрийчук: