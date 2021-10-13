О такой свадьбе, как у Иванны Онуфрийчук, мечтает каждая девушка. На Мальдивы она привезла свою большую семью, ведущую Екатерину Варнаву и самого Монатика. Безусловно, за все прихоти любимой рассчитывался Алмаз.

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После свадьбы муж сообщил жене, что потратил все свои деньги, которые отложил на квартиру в Швейцарии. Звезда заверила, что это меньше чем миллион долларов. Однако за эту сумму можно было бы купить имение в элитном районе Конча-Заспа.

Мой муж – такой расточитель. Он почти все свои деньги потратил на свадьбу. Много средств ушло в песок. Если бы я держала все в своих руках, я бы втрое дешевле сыграла не намного хуже свадьбы,

– заявила Иванна Онуфрийчук.

Знаменитость призналась, что сама подогрела любимого. "Свадьба должна быть такой, чтобы можно было показать и детям, и внукам. Чтобы это вошло в историю", – рассказывала она Алмазу. Похоже, мужчина действительно перестарался.

Заметим, Иванна Онуфрийчук и Алмаз не женаты официально. Если бы они заключили союз на Мальдивах, он не действовал бы ни в Украине, ни в Швейцарии. Сейчас пара в очереди на регистрацию брака.

Стоит заметить, что влюбленные планировали сыграть вторую свадьбу в Стамбуле, куда бы пригласили всю родню. Однако, из-за ужесточения карантинных ограничений, праздник отменили. Пока неизвестно, будет ли пара приглашать гостей снова.