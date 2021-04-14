Супруги стали ведущими на тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" на Новом канале и поделились впечатлениями от съемок.

Дорофеева и Дантес о Иордании

Звезды впервые побывала в Иордании – пустынной арабской стране с богатой историей. Надя Дорофеева, к примеру, посетила древний город Петру, поборола свой страх полета в вертолете, ела руками в элитном ресторане... Но больше всего девушку поразил местный менталитет.

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Всегда считаю достоянием той или иной страны людей. И нас с Вовой поразило насколько в Иордании они открыты. Я была в гостях у бедуинов и удивилась, какие они современные, коммуникабельные, интересные... Несмотря на то, что их дома расположены в скалах, они так же, как и мы, пользуются инстаграмом. А еще – очень весело шутят,

– поделилась Дорофеева.

А вот соведущий Нади – ее муж Владимир Дантес – в Иордании уже был. Когда он снимался там в другом тревел-шоу. Кроме вкусной еды и неописуемой атмосферы, певца поразила одна местная традиция.

"В Иордании есть классная штука: если вам негде ночевать, или что-то произошло, можно зайти к любому человеку и три дня пожить у него без каких-либо вопросов", – добавил ведущий Владимир Дантес.



Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Иордании / Фото пресс-службы "Нового канала"

Напомним, что новость о том, что известная украинская семья станет ведущими "Орла и решки" порадовала фанатов несколько недель назад. Дантес уже снимался в таком шоу, а вот для артистки этот опыт стал первым в ее жизни.

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