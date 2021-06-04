Чахла на диване, – MamaRika рассказала о первых месяцах беременности

Певица MamaRika находится на 8 месяце беременности и вскоре родит первенца. Только сейчас она делится с фанатами течением беременности. Как рассказала артистка, первые месяцы она страдала от сильного токсикоза.

Певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) опубликовала максимально откровенное сообщение и рассказала о беременности без прикрас. Она призналась, что у нее был сильный токсикоз с 5 по 16 неделю беременности.

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Поскольку существовала угроза выкидыша, будущей маме запретили все перелеты, спорт, бег и прочее. MamaRika чувствовала себя очень плохо: к тошноте добавилась неспособность организма переваривать любую пищу, поэтому муж Сергей Середа силой кормил любимую с ложки.

Я пролежала два месяца в постели. Слабость была такая, что даже не могла ходить. Я, наверное, никогда еще не чувствовала себя такой немощной, как тогда... Я выглядела так, будто меня с креста сняли, и похудела на несколько килограммов,

– поделилась MamaRika.

Она добавила, что на первых месяцах беременности состояние ее кожи и волос очень ухудшилось. Поэтому фразы "во время беременности женщина расцветает" и "беременность – это не болезнь, наслаждайтесь" изрядно раздражали звезду.

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MamaRika заявила, что часто отчаивалась. Единственный, кто ее спасал, – муж Сергей Середа. Юморист не только вовремя обнимал и говорил мотивирующие слова, но и занимался всеми бытовыми делами.

"Мой муж проявил себя как чистое золото. Он полностью взял на себя бытовые вопросы, пока тело, то есть я, тихо чахло на диване. Мне кажется, он впервые за шесть лет узнал, где включается холодильник и где включается плита. Я бесконечно ценю, что рядом такой достойный партнер по жизни. Сама я бы не справилась никогда", – заявила MamaRika.

Что известно о беременности MamaRika