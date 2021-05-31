В новой инстаграм-публикации MamaRika подняла тему женственности и сексуальности во время беременности. Она понимает, что во время особого состояния женское тело быстро и необратимо меняется, поэтому она учит себя любить и принимать такой, какая есть.

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Беременность – это сексуально?.. Считаю, что беременная женщина, или которая только что родила ребенка – это суперхот! Знаете почему? Потому что я себе нравлюсь такой, в габаритах 100-100-100. Потому что каждая новая растяжка, родинка или лишний килограмм – это еще один повод посмотреть на себя заново и полюбить,

– убеждена артистка.

MamaRika одновременно призналась, что "никогда не чувствовала себя настолько женственной и сильной одновременно".

"Я на своем месте больше чем когда-либо! Мы даем жизнь, даем начало новому! Воу, у меня мурашки до сих пор по коже, когда осознаю, что со мной происходит прямо сейчас и насколько это круто! И скажите нам после этого, что мы чего-то не можем, что мы не персонажи DC с приставкой Super?!" – эмоционально добавила звезда.

Для фотосессии MamaRika примерила сексуальный образ: леопардовое платье с разрезами в зоне талии и от бедра. Женщина позировала без белья и смело демонстрировала свой большой беременный животик.



Беременная MamaRika позировала в студийной фотосессии / Фото из инстаграма MamaRika



Беременная MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika

Реакция сети

Поклонницы женщины быстро отреагировали на проблемный пост у MamaRika и засыпали певицу приятными комментариями:

"Однозначно, во время беременности открываются какие-то новые грани женщины. Гормоны работают по-другому. Итак, ответ да – сексуально, но для каждого и сексуальность по-разному проявляется. А вы, Настя, огонь!";

"Вы красоточка! Счастья вам и будущий крохе";

"Беременная женщина – она ​​особенно красива!";

"Беременность вам идет! Вы супер";

"Вау, какой крутой образ";

"Очень красиво!";

"Искренние поздравления!!! Материнство – это самое прекрасное, что может произойти с женщиной";

"Как по мне – это прекрасная фигура для каждой женщины".

Отметим, что о беременности MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) призналась лишь неделей ранее. Она ожидает своего первенца от мужа Сергея Середы, за которого вышла замуж в 2020 году после многих лет отношений.