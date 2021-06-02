1 июня в Украине праздновали День защиты детей. Звездные родители присоединялись к поздравлениям и публиковали нежные фото с дочерьми и сыновьями. Успешная певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) не обошла возможности поделиться с поклонниками фотографией своей семьи.

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MamaRika показала трогательное фото с мужем

В День защиты детей знаменитость опубликовала чувственное фото с мужем. Будущий отец Сергей Середа нежно обнимал любимую со спины и целовал ее волосы.

MamaRika позировала перед камерой с легкой улыбкой. Она примерила откровенный образ – черное нижнее белье и голубую рубашку оверсайз. Звезда не застегнула блузку, а потому обнажила беременный животик.

Певица также сообщила, что находится на 30 неделе беременности. Это значит, что примерно через 2-3 месяца она станет мамой впервые.

Эти трое на фото поздравляют вас с Днем защиты детей!

– написала MamaRika под фото.



MamaRika с мужем / Фото из инстаграма звезды

В комментариях увлекаются новой фотографией певицы с мужем: